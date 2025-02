Romadailynews.it - Luca Pancalli al convegno “Lo sport che apre alla speranza”: «In Italia non esiste il diritto allo sport»

Si è svolto oggi, nella Sala Refettorio, presso la Camera dei Deputati, il“Loche– La sfida per generare inclusione e welfare sociale”, promosso dFondazione Giovanni Paolo II per loe dal Centro Servizi Sapienzadella Sapienza Università di Roma, con il patrocinio del CSI, Centroivono, Comitato di Roma, del Comitatono Paralimpico e della S.S. Lazio, con il contributo dell’Unione Europea programma Erasmus Plus.Un momento di riflessione che ha messo in luce il ruolo centrale dellonella costruzione di una società più inclusiva e solidale.L’incontro si è svolto nel contesto del Giubileo appena iniziato, ispirato dal tema “Pellegrini di”, offrendo così un’occasione per analizzare come lonella nostra società svolga un ruolo che va ben oltre l’aspetto del benessere e della salute fisica.