Oasport.it - Luca Nardi sfrutta l’occasione: battuto Fucsovics in rimonta a Dubai

Leggi su Oasport.it

e rivincita persu Marton. Il pesarese, dopo la sconfitta nelle qualificazioni contro l’ungherese, viene ripescato da lucky loser e batte il magiaro al primo turno dell’ATP 500 dicon il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3 in due ore e dodici minuti di gioco. Il marchigiano adesso affronterà al secondo turno il belga Zizou Bergs.L’avvio di match è più favorevole ache parte con il piede sull’acceleratore: l’ungherese aggredisce in risposta eun atteggiamento troppo passivo da parte diche commette anche un doppio fallo e subisce immediatamente il break. Il magiaro tiene un paio di turni di battuta non semplici non concedendo palla break e arriva anche il doppio break sul 4-1: un altro doppio fallo del marchigiano e un paio di errori di rovescio sono fatali per poi perdere il primo set con il punteggio di 6-1.