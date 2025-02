Luca Bizzarri rimanda lo spettacolo a Genova | Non sono riuscito a scriverlo Che figura di m***

Leggi su Open.online

Le scusearrivate tramite mail, si tratta nello specifico di una lettera firmatain cui l’attore genovese annuncia il rinvio delloNon hanno un amico 2, ispirato al suo podcast di successo. «Una lettera di scuse – scrivenella lettera inviata dal teatro – ogni tanto ci vuole anche quella. Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per loNon hanno un amico 2 che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città. Ho scritto avrebbe dovuto perché, come avrete capito, non sarà possibile che ciò avvenga». Le scuse diagli spettatori delusiNon hanno un amico è un podcast di Chora News, prodotto da Chora Media, scritto dacon Ugo Ripamonti, che ha riscosso fin da subito un notevole successo, fino a diventare uno dei più ascoltati in Italia.