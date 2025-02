Lorenzo attacca Helena | Non ti metti mai in discussione Io sono in pace con me stesso non ho mai fatto campagne contro di te perchè…

Leggi su .com

Manca poco più di un mese alla fine del Grande Fratello e ieri è stata ufficializzata la finalista donna, ovvero Jessica Morlacchi che fa compagnia al primo finalista uomo,Spolverato, deciso due settimane fa. Proprio il ragazzo milanese oggi ha criticatoPrestes per il suo comportamento: “Tu non timai in. .L'articolo: “Non timai in. Ioincon me, non ho maidi te perchè.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF,sbottae piange (VIDEO): “Tu mi hai già perso. Ma chi sei? Rispettami, non mi dici vai a.”GF,e il suo brutto gesto nei riguardi di(VIDEO): il web è in rivoltail ragazzo milaneseGrande fratello,Spolverato squalificato? Web invoca la chiusura del televoto: il gesto choc!GF,sbottaShaila e: “proprio stanco, le voglio fuori dalla casa.