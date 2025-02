Iltempo.it - L'ordine dell'Anm ai giudici: ogni atto va "marchiato" col manifesto anti governo

Leggi su Iltempo.it

Une toghe rosse contro la riformaa giustizia, da copia-incollare nei decreti deiche giovedì rinvieranno le udienze per scioperare. È l'ultima trovataa Giunta esecutiva centrale'Anm, che ieri ha inviato il testo ai colleghi di tutta Italia per metterlo agli atti dei tribunali «al fine di illustrare le ragioni per cui partecipano all'astensione». Un'idea che segue, e forse prende spunto, dall'iniziativa del giudice Antonio Cirma,a III sezione civile del Tribunale di Napoli Nord, che sabato scorso, nel botta e risposta tra il sottosegretario Andrea Delmastro e la magistratura riguardo al collegio di "toghe rosse" che ha condannato l'esponente di Fratelli d'Italia per il caso Cospito, ha inserito in un decreto di differimento di un'udienza, spostata dal 27 febbraio al 27 marzo, il comunicato che l'Anm aveva diramato per rispondere a Delmastro, il quale aveva affermato: «Spero ci sia un giudice a Berlino, non mi dimetto, sono stato eletto anche per riformare la giustizia».