Lookbook Made in UK S1 2025 di New Balance

Newvalorizza il suo heritage britannico con ilin UK S1, che per la prima volta vede come protagonisti alcune delle figure più influenti del Regno Unito in diversi settori. Questa campagna celebra la tradizione artigianale britannica e rende omaggio all’eredità dello stabilimento Flimby, nel Cumbria, dove Newproduce scarpe di alta qualità dal 1991.L’artigianalità britannica è un concetto che prende vita grazie agli artigiani dedicati che hanno reso il piccolo villaggio di Flimby sinonimo di eccellenza manifatturiera, così come ai giovani talenti emergenti nei campi dello sport, dell’arte e della cultura, che continuano a ridefinire il concetto di grandezza.Ilpresenta un cast di icone moderne che incarnano la creatività e la diversità della cultura britannica:· Eberechi Eze – stella del Crystal Palace e della nazionale inglese, noto per la sua creatività sul campo,· Teoni Hinds – artista che cattura la bellezza della vita quotidiana con uno stile romantico,· Ewen Spencer – fotografo celebre per le sue rappresentazioni autentiche della gioventù e delle sottoculture britanniche,· Niko B – rapper conosciuto per il sua capacità di storytelling nei testi· Sasha Keable – talentuosa cantautrice emergenteTutti i talent selezionati indossano le silhouette iconiche prodotte nell’unico stabilimento Newnel Regno Unito: la 991v2 e la 1500, due modelli che incarnano l’eccellenza della manifattura britannica.