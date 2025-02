Ilfogliettone.it - L’Onu approva una risoluzione “light” sulla guerra in Ucraina: nessun accenno alla Russia come aggressore

Dopo una maratona diplomatica al Palazzo di Vetro, nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dato il via libera a unapresentata dagli Stati Uniti che invoca una “rapida fine della”. Un testo volutamente essenziale, quasi evasivo, che però ha scatenato polemiche e rivelato crepe profonde nel fronte occidentale. La, infatti, non menziona lae omette qualsiasi riferimentosovranità e all’integrità territoriale dell’, principi sacrosanti invece sanciti in Assemblea Generale grazie agli emendamenti proposti dall’Unione Europea.Il votoLa mossa americana è passata con 10 voti a favore,contrario e 5 astensioni. Tra questi ultimi, spiccano i nomi di Francia, Gran Bretagna, Slovenia, Grecia e Danimarca, paesi europei che avrebbero potuto bloccare lacon un veto ma hanno preferito non schierarsi, aprendo di fatto la stradaversione “soft” voluta da Washington.