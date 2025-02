Ilgiorno.it - L’omicidio di Sharon Verzeni, parte il processo a Moussa Sangare: il killer vuole la perizia psichiatrica. Alla sua vittima disse: “Scusami”

Bergamo – Aula di Corte d’assise. Stamattina si apre ilperdi, la 33enne originaria di Bottanuco (lavorava come barista al Vanilla di Brembate) uccisa con quattro fendenti la notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate, Terno d’Isola, dove viveva con il suo fidanzato Sergio Ruocco. È la prima udienza, di smistamento. Presidente della Corte Ingrascì, a latere il collega Longobardi. Sul banco degli imputati, 30 anni compiuti il 16 novembre nel carcere di San Vittore, dove si trova attualmente. Questa mattina dovrebbe essere presente. È assistito dall’avvocato Giacomo Maj che anticipa: “Chiederemo la, e quando sarà il momento parlerà. Ha deciso di sottoporsi all’esame”. E inoltre depositerà la sua lista testi. Papà Bruno, mamma Maria Teresa Previtali, e i figli Melody e Christofer si sono costituti parti civili, insieme allo stesso Sergio Ruocco.