Lollobrigida la sinistra si perde in un bicchiere d’acqua | Non hanno colto il mio paradosso video

Francescotorna sulla polemica del giorno e ci scherza sopra: «Eccolo qui, un bel– dice il ministro dell’Agricoltura a BolognaFiere – Naturale, ottima. Da abbinare a qualsiasi cosa, perché ovviamente è un alimento sano. Ma come tutti gli alimenti, se assunti in quantità eccessiva possono produrre danni. Se molti dei vostri colleghi avessero avuto la pazienza di digitare la parola acqua, avrebbero trovato articoli di diversi giornali che denunciavano come gli eccessi anche di questo sanissimo prodotto, per eccellenza, potessero produrre danni».: creano una caricatura sulla mia frase sull’acquaTornando a parlare quindi di acqua, continua sorridendo il ministro: «In questa voglia di denunciare le incapacità del governo – è il sarcasmo di– si creano caricature.