Sport.quotidiano.net - L’Olimpia under 19 domina la Next Gen

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il settore giovanile delMilano continua a mietere successi vincendo per il secondo anno di fila laGen U19 a Brescia. Dieci vittorie su dieci nel torneo battendo in finale Tortona, con Luigi Suigo miglior giocatore (20 punti e 11 rimbalzi in finale), Achille Lonati miglior realizzatore a 19.0 punti di media e Diego Garavaglia nel miglior quintetto insieme al bresciano Lorenzo Pollini. La squadra sta giocando anche la B2 con una striscia di 20 successi di fila. "Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto - dice coach Michele Catalani - rivincere è sempre più difficile. Questo successo è un riconoscimento per l’impegno dei ragazzi". Sandro Pugliese