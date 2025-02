Ilgiorno.it - Lodi, tentato furto in condominio: incastrate le due ragazze con il (finto) passeggino

, 25 febbraio 2025 – Tentano unin unfingendosi a passeggio con ilma vengonodalle telecamere e scatta una doppia denuncia. La squadra mobile diha denunciato a piede libero due(una maggiorenne ed una minorenne), entrambe senza fissa dimora. La svolta Le giovani sono accusate di aver commesso unin undi via Giovanni Baroni a. Fatto che risale al 18 gennaio 2025. L’indagine è quindi arrivata a una svolta, con l’identificazione delle due presunte responsabili che, adesso, dovranno difendersi dalle accuse davanti al giudice. Ilcolpo è stato commesso nelle prime ore del pomeriggio, quando due donne, che percorrevano le vie cittadine con un, per depistare le forze dell'ordine e non destare alcun sospetto, dopo essersi introdotte all'interno del, avevanodi accedere in un'abitazione, forzando la serratura della porta di ingresso.