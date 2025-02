Ilgiorno.it - Lodi, omicidio Bolzoni: lo zio non risponde e il nipote conferma la sua innocenza

, 25 febbraio 2025 – È terminata qualche minuto fa nel carcere dil’udienza per la convalida del fermo dei due uomini indiziati di aver ucciso con 35 coltellate e rapinato il 61enne Roberto, la settimana scorsa a. Il cadavere dell’uomo era stato trovato all’interno della sua auto, parcheggiata in piazza Omegna. Roberto Zuccotti, 48 anni, si è avvalso della facoltà di nonre come già aveva fatto con il pm durante il primo interrogatorio nella notte tra sabato e domenica scorsi presso il comando provinciale dei carabinieri di. Il, Andrea Gianì, 29 anni, fermato nelle stesse ore dello zio, ha inveceto le sue prime dichiarazioni in cui aveva sottolineato di essere del tutto estraneo ai due reati contestati divolontario e rapina. “Speriamo di trovare i riscontri necessari”, ha commento il suo difensore Alessandro Corrente del Foro di Milano Il gip Ivonne Fiorella Calderon entro 48 ore si esprimerà sulla convalida o meno del provvedimento richiesto dal pm Martina Parisi, che ha partecipato all'interrogatorio di convalida assieme al procuratore della Repubblica Laura Pedio.