L’obiettivo è la salvezza | Marzo mese cruciale

"Sapevamo che il campionato sarebbe stato durissimo, anche se non ci aspettavamo di trovarci in questa posizione di classifica in questo punto della stagione. E’ logico che ci sia un po’ di frustrazione per alcune partite che con un po’ di fortuna ed attenzione in più avremmo potuto vincere, ma il clima è positivo: stiamo continuando ad allenarci al massimo, consapevoli dei nostri mezzi.sarà un". E’ capitan Lorenzo Puglia a caricare il gruppo, con i Cavalieri Union sempre più focalizzati sulla. E proprio il prossimo, con tutta probabilità, dirà in anticipo se i "tuttineri" potranno disputare il girone 1 di merito di Serie A anche nella prossima stagione. I Cavalieri sono attualmente penultimi in classifica con 17 punti, davanti al Rugy Milano e ad un paio di lunghezze dall’Avezzano terzultimo (e virtualmente salvo, al momento).