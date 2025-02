Tpi.it - Lo sfogo di Morgan: “Mi hanno tolto la musica, ciò significa avermi tolto la vita. È atroce e angosciante”

Leggi su Tpi.it

: “Mila, ciòla”Dopo l’accusa di stalking da parte di Angelica Schiatti, la Warner Music Italia ha rescisso il contratto con, il quale, nel frattempo, si è lasciato andare a un lungosui social.Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, l’ex cantante dei Bluvertigo ha scritto: “Mila, ciòla”.“Come si può strappare laa unache vive dentro lae grazie allatrova non solo la ragione di stare al mondo ma anche la forza? A me è stato fatto. La sensazione è. Non capisco perché si può arrivare all’odio verso l’essere umano, e per quanto riguarda tutto il resto non capisco l’indifferenza che vi pervade, la mancanza di ammirazione”.