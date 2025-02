Ilfogliettone.it - Lo puoi presentare soltanto tu: AMADEUS TORNA SUL LUOGO DEL DELITTO | In diretta, in prima serata dal 1° maggio

Nuova esperienza per lo storico presentatore di Sanremo, che ha lasciato la Rai per passare al Nove.è pronto. Il Sanremo diè stata un’autentica rinascita per il Festival della canzone italiana. Dal 2020 al 2024, il conduttore e direttore artistico ha saputo riportare la kermesse canora ai fasti di un tempo, raccogliendo ascolti record presso un pubblico di tutte le età. La sua formula vincente, basata su un mix di tradizione e innovazione, ha permesso al Festival dire ad essere un evento unico, capace di coinvolgere milioni di spettatori e di far discutere per settimane.ha avuto il merito di svecchiare l’immagine del Festival, aprendolo a nuovi generi musicali e a nuove tendenze, senza mai tradire lo spirito originario della manifestazione. La sua conduzione, caratterizzata da uno stile semplice e diretto, ha saputo creare un’atmosfera di coinvolgimento e di empatia con il pubblico, facendo sentire tutti partecipi dell’evento.