Lo Monaco sul Napoli: "Squadra solida, ma Conte deve gestire meglio Lukaku. La lotta scudetto è ancora aperta"

Losul: “, ma. La”">Intervenuto ai microfoni di “Febbre a 90” su Vikonos Web Radio/Tv, Pietro Loha analizzato la situazione del, tra alti e bassi di stagione e le sfide decisive che attendono ladi Antonio. L’ex dirigente ha offerto una panoramica lucida sul momento azzurro, toccando diversi aspetti: dal rendimento altalenante alla gestione di alcuni giocatori chiave.“Non sempre si può vincere, questo è un campionato dove ognipuò cadere in qualsiasi momento” – ha esordito Lo– “La Serie A non sarà il torneo più spettacolare, ma è sicuramente il più difficile al mondo. Ci sta che ilperda a Como o a Verona, così come che l’Inter inciampi contro i gialloblù.