Sololaroma.it - Liverpool-Newcastle, il pronostico di Premier League: occhio a Salah Marcatore

La 27ª giornata diinizierà a breve e tra le sfide più interessanti troviamo quella trache andrà in scena alle ore 21:15 del 26 febbraio. Il match sarà importantissimo per entrambe le formazioni, vista la coro posizione in classifica. l Reds hanno infatti la possibilità di arrivare a quota 67 punti e staccare ulteriormente l’Arsenal che invece dovrà affrontare il Nottingham Forest. Stagione positiva anche per i bianconeri che ora puntano all’accesso in Champions, come arrivano le due squadre al matchIlcontinua a primeggiare in: sono 64 i punti accumulati fino a questo momento dagli uomini di Arne Slot. Con una sola partite persa, i Reds potranno continuare la propria cavalcata verso la conquista del campionato inglese, dovendo far fronte anche alle altre sfide su campo Europeo che, in ogni caso, la vedono come favorita.