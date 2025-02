Liverpool contro Newcastle | line-up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-25 14:42:00 Ecco quanto riportato poco fa:Ilcontinua la loro accusa di titoloilmercoledì dopo essere andato in chiaro 11 punti in cima alla Premier League durante il fine settimana.La Premier League che torna ad Anfield ora sembra solo una questione di tempo dopo che i Reds hanno battuto il Manchester City per 2-0 all’Etihad di domenica, mentreha rafforzato le loro prime quattro speranze con una vittoria per 4-3 sulla Foresta di Nottingham all’inizio della giornata.È stato un appuntamento affascinante negli anni passati nel volo in inglese e l’inpiù recente tra i due è stato l’ultima puntata di questo, con la coppia che ha giocato un elettrizzante pareggio per 3-3 a St James ‘Park a dicembre.È anche un pre-corsivo per la Coppa Carabao che andrà a Wembley il mese prossimo, con entrambe le parti che vogliono sostenere un colpo davanti alla lotta per il primo pezzo di argenteria in questa stagione.