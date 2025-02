Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo la lucky loser per la rivincita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Lucae Marton, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di. L’italiano, ripescato come, cerca l’immediatasull’ungherese. I due si sono affrontati nell’ultimo turno delle qualificazioni con la vittoria diper 7-6, 6-4 in un’ora e 43 minuti di gioco.vuole dare fiducia ai risultati ottenuti settimana scorsa a Doha. In Qatarha superato le qualificazioni in cui ha battuto Yasutaka Uchiyama (6-4, 6-4) e Mikhail Kukushkin (6-4, 6-4). Nel tabellone principale l’italiano ha ottenuta un’ottima vittoria con Zhizhen Zhang (6-4, 6-3) prima di arrendersi a Carlos Alcaraz per 6-1, 4-6, 6-3.