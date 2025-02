Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 1-6, 6-2, 6-3, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince in rimonta e si prende la rivincita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)13.22 Grandissima battaglia vinta dache si aggiudica l’incontro dopo 2 ore ed 11 minuti di incontro.chiude con 14nti e 50 gratuiti, contro i 23nti e 50 non forzati dell’ungherese.13.20 1-6, 6-2, 6-3 Gioco, partita ed incontro Luca: termina in rete la risposta dell’ungherese.SecondaA-40forza la seconda, manovra con il dritto e poi appoggia il colpo al volo a campo aperto.Seconda40-40 Grande prima di.40-A Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio del. Terza palla break del game per l’ungherese40-40 L’ungherese spinge con il dritto.cerca una complicata difesa in allungo che però termina in corridoioA-40 Scappa in lunghezza il rovescio diche sbaglia un colpo in manovra.