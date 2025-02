Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 1-6, 6-2, 3-3, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro annulla due palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)30-0 Termina lunga la risposta disulla seconda dell’italiano15-0 Prima al centro vincente.3-3 Gioco: termina in rete il recupero in back del.40-15 Grande difesa dicon il dritto incrociato.40-0 L’ungherese si apre il campo con il rovescio incrociato e chiude con il dritto dalla parte opposta30-0 Servizio e dritto per.15-0 Non fortunato: lo strettino di dritto termina largo di un nulla.A nostro avviso, indipendentemente da come finirà la partita, bisogna sottolineare l’atteggiamento diè sempre rimasto attaccato alla partita senza mollare la presa.3-2 Gioco: si ferma in rete il back dell’ungherese.A-40 Servizio ad uscire e rovescio incrociato dalla parte opposta.