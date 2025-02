Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 1-6, 6-2, 2-2, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: contro-break immediato dell’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)40-30 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta perche però non trova il campo40-15 Il rovescio lungolinea dell’ungherese sbatte sul nastro, si impenna e ricade nella sua metà campo30-15 Scappa la risposta di15-15 Servizio ad uscire, rovescio lungolinea e palla corta persi supera giocando un ottimo recupero stretto15-0 Ottimo rovescio lungolinea diarriva sulla palla ma non riesce a gestire il recupero2-2 Gioco: prima al centro vincente.40-15 Doppio fallo, il quinto del match per l’ungherese.40-0 Atterra in corridoio il dritto di30-0manca il contatto con la palla sulla prima ad uscire.15-0 Termina di poco larga la risposta dell’italiano2-1 Gioco: termina in corridoio il dritto lungolinea di Fucsvovics.