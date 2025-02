Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 1-6, 6-2, 0-1, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: break in apertura di terzo set per l’ungherese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)0-15 Errore delcon il colpo in uscita dal servizioAl servizio Marton0-1: doppio fallo, il quinto del match. In questo gameha servito una prima su cinque.Seconda15-40 Scappa in lunghezza il rovescio diSeconda15-30 Sfida di back sulla diagonale sinistra.è il primo a cambiare con un dritto in top, maè il primo ad accelerare prendendo la rete ed ottenendo il punto15-15 Ampiamente lunga la risposta di.0-15 Si ferma in rete il passante di rovescio disi aggiudica subito uno scambio lungoAl servizio LucaSETRientra in questo momento in campo.Martonha lasciato il campo per un toiletNel secondo setha vinto il 53% dei punti con la prima, entrata il 62% delle volte, ed il 53% con la seconda.