Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 1-6, 5-2, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’ungherese serve per rimanere nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)Seconda30-30 Termina ampiamente larga la stop volley disul passante incrociato di.30-15 Ace, il quarto del match per.15-15manovra bene con il dritto e forza l’errore di0-15 Regalo diche spedisce in corridoio la volee a campo aperto.è arrivato con troppa foga sulla palla senza fermarsi prima di colpire.5-2 Giocostrappa il movimento con il dritto.SecondaA-40 Si ferma in rete la risposta di dritto di.Seconda40-40 Prima al centro e palla corta vincente. Bravissimo l’azzurro a fintare fino all’ultimo il dritto40-Aperde il controllo del dritto dal centro. Nuova palla breakSeconda40-40 Termina largo il back di