Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 1-6, 2-1, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince un game fiume

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)15-15 Rimbalzo irregolare della palla su un dritto incrociato di0-15 Si ferma in rete l’attacco di rovescio di, chiamato in avanti da un back corto di.2-1 Gioco: il passante disbatte sul nastro e si impenna.è bravo a posizionarsi sulla palla e chiudere con l’incrociato.A-40 Gran recupero diche viene premiato dall’errore dicon il back.Seconda40-40 Doppio fallo, il quarto del match, il secondo del.SecondaA-40 Ace, il secondo del match.lavora benissimo con lo slice ad uscire trovando un angolo velenosoSeconda40-40 Grande risposta diche gioca negli ultimi centimetri di campoA-40 Braccio di ferro durissimo da cui ha la meglio l’italiano40-40 Scappa il rovescio di