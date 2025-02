Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 1-6, 1-1, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: dominio ungherese nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)A-40 Lungo il dritto di.40-40 Errore dicon il rovescioSeconda40-30 Servizio al corpo vincente.riesce solamente a mettere la racchetta senza organizzare una risposta30-30 Prima ad uscire vincente.15-30 Servizio e rovescio perche poi sceglie, giustamente, di lasciar scorrere il passante dell’.0-30 Si ferma sotto il nastro il rovescio lungolinea di.0-15 Doppio fallo, il terzo del match.1-1 Gioco Fucsovcis: prima ad uscire vincente.40-15 Servizio ad uscire e dritto in contropiede.30-15 Ace, il terzo del match per l’.15-15si riscatta immediatamente con un buon dritto0-15 L’strappa il dritto in uscita dal servizio e lo spedisce a metà rete.