Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 1-4, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: ungherese avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)30-40 Lunga la risposta di rovescio di.Seconda15-40 Dritto incrociato vincente dell’italiano, fortunato in precedenza: il suo dritto aveva colpito prima il nastro e poi la riga.0-40 Brutto errore diche prova ad aggredire la risposta corta dima spedisce il dritto in corridoioSeconda0-30 Scappa l’accelerazione di dritto di0-15viene investito dalla risposta di dritto e spedisce in rete il colpo in uscita dal servizio.1-4 Gioco: troppo tenero l’approccio in back diche si offre al passante lungolinea di rovescio dell’.SecondaA-40 Prima vincente per.40-40nuovamente non colpisce benissimo la risposta di rovescio, che però rimane in campo e dà vita ad uno scambio lungo.