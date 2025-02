Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 0-2, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: break in apertura per l’ungherese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MONFILS (4° MATCH DALLE 11.00)0-15perde il controllo del dritto dal centro del campo. Ancora una volta era statoa prendere in mano lo scambio0-2: buona risposta delche gioca tra le stringhe dell’italiano.Seconda30-40manovra sulla diagonale di sinistra e poi accelera con il dritto incrociato propiziando l’errore del.Seconda15-40trova prima una grande difesa con il lob ma poi è costretto ad arrendersi all’accelerazione successiva delche va a segno con il dritto. Fino ad ora l’italiano non ha ancora messo una prima in campoSeconda.ha sfiorato l’ace alla T.15-30 Primo punto del match perche ha la meglio sulla diagonale di rovescioSeconda0-30 Doppio fallo, il primo del match per l’azzurro0-15 Scappa in lunghezza il rovescio in uscita dal servizio dell’italianoAl servizio Luca0-1 Gioco: ace, il primo dell’incontro per