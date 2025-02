Oasport.it - LIVE Milano-Halkbank Ankara, Champions League volley 2025 in DIRETTA: serve la rimonta

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per il ritorno degli ottavi di finale delladimaschile 2024-. La fase degli scontri diretti della massima competizione europea è ormai entrata nel vivo eproverà ad essere la terza formazione italiana ad agguantare i quarti di finale.La squadra lombarda, nella fase a gironi, è arrivata seconda nella pool C alle spalle dello Zawierce, con 4 vittorie, 2 sconfitte e 12 punti. Questa posizione non ha consentito a Porro e compagni di qualificarsimente ai quarti di finale e nel match d'andata degli ottavi di finale è purtroppo arrivata una sconfitta per 3-1 contro i turchi dell'sarà quindi chiamata allatra le mure amiche, l'unico modo per avanzare sarà quello di vincere il match odierno per 3-0 o 3-1 e poi giocarsi tutti al golden set, qualsiasi altro risultato qualificherebbe invece l'