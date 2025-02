Oasport.it - LIVE Milano-Halkbank Ankara, Champions League volley 2025 in DIRETTA: lombardi in lotta per i quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:37 I padroni di casa hanno vinto 2 dei 3 precedenti con i turchi, questa sera ci si aspetta una partita all’insegna del grande equilibrio.20:34sta vivendo una stagione leggermente al di sotto delle aspettative, come testimonia il sesto posto in Campionato. L’è invece secondo nella lega turca, ma negli ultimi 5 match disputati ha collezionato ben 3 sconfitte.20:31 Idovranno vincere 3-0 o 3-1 e poi imporsi anche al golden set per passare il turno, ogni altro risultato regalerebbe invece la qualificazione ai turchi.20:28è chiamata alla rimonta contro la compagine turca, Porro e compagni si sono infatti arresi 3-1 nel match d’andata.20:25 Buonasera e benvenuti/e alladi-Halbank, match valido per il ritorno degli ottavi didelladimaschile 2024-