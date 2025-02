Oasport.it - LIVE Milano-Halkbank Ankara 3-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: si decide tutto al golden set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Primo tempo di Bidak.4-1 Errore sanguinoso in attacco di Sotola.3-1 Pipe mostruosa di Kaziyski.2-1 Mani-out di Sotola.2-0 Cartellino giallo per proteste a Leal.2-0 Errore in attacco di Leal, i turchi protestano per un eventuale tocco in difesa di Kaziyski.1-0 Si parte con un errore al servizio di Kooy.23:00ha vinto il match con lo stesso risultato con cui l’Halbankha vinto l’andata. La formazione che si qualificherà ai quarti di finale verrà quindi decisa in unset a quindici punti.28-26 REGGESSSSSSSSS!!! SI VOLA AL GOLDEEEEEN SET!27-26 Diagonale nei tre metri di Kaziyski.26-26 Sbaglia anche Reggers dai nove metri.26-25 Errore al servizio di Leal.25-25 Mani-out di Sotola.25-24 Larizza entra per la battuta.25-24 Anche Sotola sbaglia dai nove metri.