Oasport.it - LIVE Milano-Halkbank Ankara 2-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 23-25, i turchi riaprono il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Primo tempo di Bidak.3-1 Kaziyski approfitta di una slash.2-1 Uno dei primi errori in attacco di Sotola.1-1 Pipe di Kooy.1-0 Si riparte con una buona battuta di Porro.22:25è stata brava rientrare più volte in questo set, purtroppo i 25 errori diretti in 3 parziali stanno iniziando a pesare troppo. Adesso l’è a un set dai quarti.23-25 Si insacca l’attacco di Sotola.23-24 Purtroppo arriva l’errore di Barotto.23-23 Barotto in campo per la battuta.23-23 Reggers sfonda sulle mani del muro senza paura.22-23 Questa volta Leal trova il mani-out.22-22 MURONEEEE DI REGGERS SU LEAL!21-22 Muore in rete il servizio di Kooy.20-22 Muro di Sotola su Reggers.20-21 Finisce qui la serie al servizio di Porro.20-20 LOUATI APPROFITTA DI UNA SLASH! Cosa sta facendo Porro dai nove metri.