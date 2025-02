Oasport.it - LIVE Milano-Halkbank Ankara 2-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 26-24, i padroni di casa ad un parziale dal golden set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:48 Grande prestazione di, che è sempre rimasta concentrata in questo, nonostante i 12 errori diretti. Reggers sta facendo la differenza con 10 punti e il 59% in attacco, ma ad essere incorraggiante è la prestazione di squadra.26-24 MUROOOOOOOONEEEEE DI SCHNITZER SU KOOY!si porta ad un set dalset!25-24 C’è stata l’invasione a rete di Kooy, clamoroso! Set-point per.24-25 Mani-out di Kooy,chiama però un challenge, aspettiamo di capire per cosa.24-24 Reggers annulla il set-point con grande coraggio.23-24 Incredibileeee, punto in ricezione di Leal: la palla sarebbe uscita, ma Louati si fa colpire.23-23 Porro lascia Kaziyski senza muro, il bulgaro non può sbagliare!22-23 Si insacca l’attacco di Sotola.