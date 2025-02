Oasport.it - LIVE Milano-Halkbank Ankara 1-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 25-16, i padroni di casa iniziano alla grande!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:15 Ottimo primo set di, che ha controllato in scioltezza. Bene Louati e Reggers con 4 punti a testa e rispettivamente il 57% e il 50% in attacco.25-16 Pipe di Louati, il primo set è di!24-16 Ma’a dice di no a Kazyiski.24-15 Non passa Kooy! Muro di Schnitzer!23-15 Kooy si sblocca in attacco.23-14 Magia in pallonetto di Kazyiski, ma gran lavoro in seconda linea di Catania.22-14 Muroooo ad uno di Louati su Kooy!21-14 Errore anche per Porro.21-13 Il nastro porta fuori il servizio di Sotola.20-13 Spta incredibile di Sotola.20-12 Louati trova un colpo potente in posto sei, incredibile la velocità di pdi Porro.19-12 Otsuka in campo per Kaziyski.19-12 Parallela millimetrica di Sotola.19-11 Gran lavoro di copertura di, poi ci pensa ancora Reggers in attacco!18-11 In rete la battuta di Kooy.