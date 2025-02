Oasport.it - LIVE Milano-Halkbank Ankara 1-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 17-16, regna l’equilibrio nel secondo parziale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23 Si insacca l’attacco di Sotola.22-22 Reggers stringe la diagonale da posto due.21-22 Sotola a segno in diagonale.21-21 Finalmente finisce qui la serie al servizio di Kooy.20-21 Sotola porta i suoi avanti, la battuta sta facendo la differenza in questa fase.20-20 Muro di Sotola su Kaziyski.20-19 Errore al servizio di Louati.20-18 NON SI PASSA! Muro di Schnitzer su Sotola!19-18 Vola via la battuta di Ma’a.18-18 Mani-out di Sotola da seconda linea.18-17 Kooy vince un contrasto aereo con Porro.17-17 Male anche Caneschi al servizio.17-16 Primo tempo dietro di Caneschi.16-16 Kaziyski trova il settimo errore delin battuta per. Otsuka in campo al posto del bulgaro.16-15 Leal non trova il campo in attacco.15-15 Errore di Reggers dai nove metri.