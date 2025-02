Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Soncin si affida a Giacinti e Cambiaghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28 Definite le formazioni ufficiali:(4-4-2): Giuliani, Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin, Bergamaschi, Giugliano, Caruso, Beccari,. All.(3-4-3): Ostergaard, Treolsgaard, Ballisager, Faerge, Thogersen, Snerle, Hasbo, Holmgaard, Thomsen, Vangsgaard, Harder. All. Jeglertz 17.25 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita valevole per la seconda giornata del gruppo 4 delladi. Si alza illlo per la nazionale di Andrea, che torna in campo pochi giorni dopo la vittoria per 1-0 contro il Galles.