Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-3, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre sconfitte nel finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.22 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona serata a tutti voi.20.20 L’tornerà in campo il quattro aprile contro la Svezia in una trasferta delicata. Pochi giorni dopo, l’otto aprile, leandranno inper provare a prendersi la rivincita dopo la sconfitta odierna.20.18edsono ora a pari punti nel gruppo 4, girone A della. 3 punti anche per la Svezia che però è ora in campo contro il Galles.20.16 I numeri raccontano una partita molto equilibrata: laha tirato 7 volte in porta contro le 5 dell’. Lehanno avuto il possesso del pallone per il 51% del tempo, contro il 49% delle danesi20.