Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-3, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: i tanti errori costano la prima sconfitta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 Punteggio bugiardo per quanto si è visto in campo. L’non è stata inferiore alla, ma hanno pagato alcune sbavature in fase difensiva: sul primo gol il pallone doveva essere allontanato e non tenuto in gioco, sul secondo costa caramente la marcatura su Holmgaard, autrice però di un gran numero.20.12 Quattro reti, tutte nel secondo tempo. Ad aprire la contesa è stata Færge al 53? minuto. Non si è fatta attendere la reazione dell’che ha trovato il pari al 58? con Cambiaghi. Le danesi sono poi tornate in vantaggio con la rete di Holmgaard e poi hanno chiuso nel recupero con Thomsen.20.10 Triplice fischio!! Labatte l’3-1.90+4? Contropiede micidiale della. L’stava attaccando alla ricerca del pareggio ed era totalmente sbilanciata.