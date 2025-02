Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-2, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Thomsen riporta avanti le danesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Che gol di! Dopo una deviazione il pallone arriva al centro dell’area dove la numero 18 danese stoppa con il petto, controlla con la gamba, si gira e supera da distanza ravvicinata Giuliani.1-2.73? Hasbo alza il pallone per Thogersen che di prima prolunga per una compagna. Intercetta tutto Boattin71? Azione fantastica di Caruso che supera Færge con un tunnel, rientra sul destro e tenta il tiro. La palla viene murata da Ostergaard che poi blocca sulla conclusione al volo di Cambiaghi71? Angolo battuto da Giugliano. La palla arriva nella zona di Cambiaghi che per un soffio non trova l’appuntamento con il pallone.70? Chiusura di Færge.d’angolo per l’70? Cartellino giallo per Færge per proteste.69? Lancio lungo verso Cambiaghi che viene incontro ed aiuta la manovrana.