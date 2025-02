Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-2, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre cercano il gol del pari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Cantore controlla il pallone in area e prova a girarsi. Il tiro dell’azzurra non è preciso e termina sul fondo85? Cambio: fuori Boattin, dentro Bonfantini84? Giugliano serve Dragoni che le restituisce il pallone di prima. Le due compagne però non si capiscono.83? Nooo. Cantore arriva fino in fondo ed alza il traversone. Il pallone è troppo alto, sfiora la testa di Piemonte e termina dalla parte opposta dove Boattin cerca un cross di prima che viene murato dalla difesa danese. La palla arriva tra i piedi di Bonansea che cerca il tiro dalla distanza senza trovare lo specchio.82? Cantore entra in area, sterza e supera Holmgaard che scivola ed ostacola l’azzurra. Il pallone arriva ugualmente a Dragoni che però perde un tempo di gioco e viene raddoppiata,81? L’prova a salire con il pallone tra i piedi.