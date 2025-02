Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-1, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Cambiaghi riporta le azzurre in parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61? Arrivano buone notizie dal punto di vista anche dal meteo: da qualche minuto è diminuita l’intensità della pioggia.60? Grande reazione dell’che dopo appena 5 minuti risponde alla rete di Færge e ristabilisce la.59? Cambio: fuori Giacinti, dentro Dragoni58? Gooooooooooool!!! L’azione nasce proprio dalla numero 21 che crossa al centro verso Giacinti, che spizza per Cantore. La numero 7 gioca fuori per Caruso, che allarga per Boattin la quale alza il traversone dovearriva prima di tutte.1-157? Di Guglielmo recupera il pallone nella trequarti avversaria e serve, che però viene chiusa. Il pallone arriva a Bergamaschi che crossa di prima ma colpisce male.56? Tiro dalla distanza di Vangsgaard.