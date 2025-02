Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: traversa di Vangsgaard

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Lancio di Boattin verso Giacinti che taglia davanti a Troelgaard. L’azzurra però non riesce a controllare bene il pallone e viene arginata dalla numero 7 danese.30? Fallo di Holmgaard ai danni di Bergamaschi. Le danesi stanno tenendo altissima l’intensità di questa partita.30? Boattin alza il pallone per Beccari che non capisce le intenzioni della compagna.29? Brutta palla persa da Boattin. Harder entra in area e punta l’avversaria poi crossa al centro versoche controlla e prova la girata al volo. Il pallone però termina tra le braccia di Giuliani28? Intervento in ritardo di Thomsen su Boattin che riceve un pestone.27? Caruso recupera il pallone nella trequarti avversaria e tenta la conclusione, che però viene murata da un’avversaria26? Contropiedecon Bergamaschi che arriva fino in fondo e tenta il cross, senza però trovare alcuna compagna.