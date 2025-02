Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6? Retropassaggio corto e rischioso da parte di Lenzini. Giuliani arriva ugualmente sul pallone e spazza di prima.5? Rimane a terra Ostergaard.4? Gol annullato all’!! Tiro dalla distanza di Giugliano, che però viene arginato dalla parata in tuffo di Ostergaard. Il pallone poi sbatte sulla traversa e ricade in campo dove Giacinti è la più lesta e sigla il tap-in. La numero 9na però era in posizione di fuorigioco.4? Vansgaard serve al centro Holmgaard che però non controlla bene il pallone e viene chiusa da Lenzini.3? Recupero a centrocampo da parte di Caruso. L’che torna da Giuliani per alimentare la manovra.2? Lancio di Boattin a pescare l’inserimento di Giacinti, che però è in fuorigioco.1? Subito un errore di Lenzini che poi rientra su Harder e rimedia1? Si parte!! 18.