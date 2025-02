Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: gol annullato a Giacinti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Snerle scarica su Ostergaard che viene pressata alta dae spazza in rimessa laterale.18? Beccari entra in area e punta Troelsgaard che lavora con il fisico e lascia scorrere il pallone in rimessa laterale.17? Contatto al limite trae Ballisager. Tutto regolare secondo l’arbitro, anche se non è dello stesso avviso Soncin.16? Lancio lungo verso Vangsgaard che prova a prolungare il pallone di testa. Non si fa sorprendere Lenzini che recupera il pallone e scarica verso Giuliani15? Cambiaghi viene incontro e tocca il pallone per Caruso che lancia lungo verso Bergamaschi. Il pallone schizza e termina largo, ma c’è stata una deviazione danese.15? Fuorigioco di Vangsgaard.14? Snerle alza il pallone verso Thmsen che prova a prolungare.