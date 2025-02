Inter-news.it - LIVE Inter-Lazio 0-0: inizia il quarto di finale di Coppa Italia

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per i quarti didella2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i biancocelesti allenati da Marco Baroni. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “San Siro” di Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA2? Partenza al piccolo trotto della partita con le due squadre che comprensibilmente provano a studiarsi.20.59!20.57 Squadre in campo, ora inno della Serie A e poi si parte.20.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio di, partita dei quarti didi. Di seguito le formazioni ufficiali.: FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 99 Taremi, 8 Arnautovic.