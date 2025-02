Oasport.it - LIVE Firenze-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le ospiti puntano al filotto. Il Bisonte dovrà difendersi con le unghie e con i denti

DI MILANO-ANKARA DI DALLE 20.45 20:17 A solo due lunghezze da Roma, il si giocherà l'agognata salvezza (senza contare lo scontro di questa sera molto sbilanciato verso la capolista) contro Bergamo quando la capitolina sarà invece impegnata con il Pinerolo in casa. 20:15 Nell'ultima partita della regular season, la prossima, andrà a sbattere contro Perugia in casa al Palaverde mentre sarà di turno con Bergamo in trasferta. 20:12 Le pantere si presentano come grandi favorite. Ancora nessuna sconfitta per loro in campionato e stanno dominando la Serie A1 dall'inizio Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla di, match di di Serie A1 valevole per la 12esima giornata di ritorno.