Oasport.it - LIVE Firenze-Conegliano 1-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le pantere si prendono il 3° set. Firenze in calo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ANKARA DIDALLE 20.456-5 Basso l’attacco di Malual, il muro di Lanier funziona.6-4 Net di Chirichella in battuta, poitira su una bella palla e chiude Davyskiba in diagonale.5-4 Baijens murata, Lanier si fa sentire anche al blocco!5-3 Sale Lanier in cielo!! Tanta la potenza d’attacco della statunitense.5-2 Attacco a tutto braccio di Nervini ottimamente eseguito. In ritardo Chirichella.4-2 Sbaglia Malual dopo questa lunga pausa.4-1 Invasione. Punto a.Chiamato il videocheck per un potenziale tocco di Chirichella dall’altra parte.3-1 Brutto anche l’attacco di Chirichella che era volata sopra il muro di.2-1 Errore di Haak alla battuta.1-1 Paregggia subito l’opposto svedese di