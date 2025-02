Oasport.it - LIVE Firenze-Conegliano 1-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: il Bisonte risponde nel 4°: 9-5

16-13 In ritardo il muro disu Davyskiba.15-13 Che attacco in diagonale profondo di Lanier. Cambiato l'approccio dal 1° set in poi della statunitense.15-12 Ci riprova Nervini dopo Malual, nuovamente a +3 le toscane.Time out.14-12 Seki spinge una bellissima palla per Lanier. Si passa dal +5 al +2 per.14-11 Si sovrappongono Davyskiba e Nervini in ricezione, ne esce un ace da parte di Lukasik.14-10 Fischiata la doppia ad Agrifoglio.14-9 De Gennaro trova una palla incredibile per Lukasik che spreca un recupero incredibile.13-9 Attacco fuori di Lukasik.12-9 De Gennaro si dispera ma la palla di Malual non era facile da prendere.11-9 Ace di Seki appena entrata.11-8 L'alzata è per Chirichella.