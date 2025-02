Oasport.it - LIVE Firenze-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: match in parità. Le padrone di casa si difendono bene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ANKARA DIDALLE 20.455-10 Non tocca il muro, le pantere provano la fuga dopo l’errore di Davyskiba. Primo vero momento di difficoltà per il Bisonte.5-9 Ace di Wolosz!!5-8 Davyskiba prova ad approfittare di una palla vagante sul net ma arriva Wolosz prima.5-7 Malual sceglie il pallonetto dopo un brutto attacco portato avanti dalle pantere.Time out Bisonte.4-7 Di nuovo l’americana! Bella difesa sempre disia a muro che in impostazione.4-6 Subito Lanier dall’altra parte.4-5 Spallata di Nervini in parallelo.3-5 Chirichella dal centro!! Grandissima azione difensiva delle pantere che con ordine rispediscono al mittente.3-4 Free ball sfruttatada.3-3 Malual vola in cielo e lascia il proprio segno anche in questo avvio di 3° set.