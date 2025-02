Oasport.it - LIVE Firenze-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le pantere allungano nel 3° set: 7-15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ANKARA DIDALLE 20.4513-20 Bel pallonetto di Cagnin che vede Haak lontana dalle compagne a muro.12-20 Giacomello trova il mani out del muro veneto.11-20 Ci prova due volte Cagni ma poi chiude Lanier sul diagonale stretto.11-19 Taglia benissimo la diagonale Haak. Altro pallone piazzato e non schiacciato di potenza.11-18 Cagnin, appena entrata, non trova le mani e caccia fuori.11-17 Lanier non trova le mani del muro.10-17 Leonardi segue con lo sguardo il servizio delle avversarie che finisce fuori.9-17 Finta la schiacciata forte ma piazza la palla la svedese opposto di.9-16 Sbaglia dai 9 metri Haak.8-16 Butigan tocca dopo il muro dima il punto va alle venete. Fermata la schiacciata di Malual.